Nur-Sultan (SID) - Teamkapitän Rainer Schüttler hält sich nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Andrea Petkovic alle Optionen für den Auftakt im Billie Jean King Cup offen. "Ich werde mich da noch nicht festlegen und bin in engem Austausch mit Barbara Rittner und mit dem Team, wer körperlich hundertprozentig fit ist und die Belastung halten kann", sagte Schüttler mit Blick auf das Duell in Kasachstan am Freitag und Samstag.

Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber ist gesetzt im Einzel, dazu kommen Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier in Frage. Die Entscheidung soll am Mittwochabend (Ortszeit) fallen. Kasachstan bietet in Elena Rybakina (WTA-19.) und Julija Putinzewa (WTA-52.) zwei Spielerinnen auf, die gerade auf Sand ihre Stärken haben.

"Wenn man nur das reine Papier sieht, ist das Team von Kasachstan in der Rangliste etwas stärker", sagte Schüttler: "Das gibt aber hoffentlich am Wochenende nicht den Ausschlag."