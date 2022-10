Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Nur-Sultan schon an seiner Auftakthürde gescheitert.

Köln (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Nur-Sultan schon an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 19-jährige Spanier, der durch seinen Sieg im Finale der diesjährigen US Open gegen Casper Ruud (Dänemark) zur Nummer eins avancierte, unterlag dem an Nummer 66 gesetzten Belgier David Goffin 5:7, 3:6.

Seinen US-Open-Finalgegner Ruud erwischte es in Tokio ebenfalls früh. Die neue Nummer drei der Welt schied in der ersten Runde gegen Jaume Munar (Spanien/Nr. 58) nach 1:36 Stunden mit einem 3:6, 3:6 aus.