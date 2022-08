Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in die zweite Runde eingezogen.

Köln (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-111. aus München gewann gegen den Tschechen Jiri Lehecka 6:4, 6:3 und trifft nun auf Ilja Iwaschka (Nr.11) aus Belarus.

Für Gojowczyk (33) ist es die Generalprobe für die US Open in New York (ab 29. August), bei den Turnieren in Atlanta und Washington war der frühere Davis-Cup-Spieler zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. In Winston-Salem ist er nach dem Aus des Kempeners Daniel Altmaier der einzige Deutsche im Turnier.