München (SID) - Neuzugang Matthijs de Ligt wird am Montag zu den obligatorischen medizinischen Untersuchungen und der Vertragsunterzeichnung bei Bayern München erwartet. Den Transfer des 22 Jahre alten Niederländers von Juventus Turin hatten beide Klubs am Sonntagabend abgewickelt. Der designierte Abwehrchef unterschreibt bis 2027. Die feste Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 70 Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen von 10 Millionen.

Die 25 wertvollsten Spieler nach Marktwert:

João Félix

Alter: 22

Verein: Atlético Madrid

Nationalität: Portugal

Position: Hängende Spitze

Marktwert (laut transfermarkt.de): 70 Mio. Florian Wirtz

Alter: 19

Verein: Bayer Leverkusen

Nationalität: Deutschland

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 70 Mio. Neymar

Alter: 30

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Brasilien

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Heung-min Son

Alter: 30

Verein: Tottenham Hotspur

Nationalität: Südkorea

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Rúben Dias

Alter: 25

Verein: Manchester City

Nationalität: Portugal

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 75 Mio. Mason Mount

Alter: 23

Verein: FC Chelsea

Nationalität: England

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 75 Mio. Jadon Sancho

Alter: 22

Verein: Manchester United

Nationalität: England

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Lautaro Martínez

Alter: 24

Verein: Inter Mailand

Nationalität: Argentinien

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 75 Mio. Joshua Kimmich

Alter: 27

Verein: Bayern München

Nationalität: Deutschland

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Bernardo Silva

Alter: 27

Verein: Manchester City

Nationalität: Portugal

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Trent Alexander-Arnold

Alter: 23

Verein: FC Liverpool

Nationalität: England

Position: Rechter Verteidiger

Marktwert: 80 Mio. Christopher Nkunku

Alter: 24

Verein: RB Leipzig

Nationalität: Frankreich

Position: Nkunku Hängende Spitze

Marktwert: 80 Mio. Rodri

Alter: 26

Verein: Manchester City

Nationalität: Spanien

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Declan Rice

Alter: 23

Verein: West Ham United

Nationalität: England

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Jude Bellingham

Alter: 19

Verein: Borussia Dortmund

Nationalität: England

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Pedri

Alter: 19

Verein: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Kevin De Bruyne

Alter: 31

Verein: Manchester United

Nationalität: Belgien

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 85 Mio. Bruno Fernandes

Alter: 27

Verein: Manchester United

Nationalität: Portugal

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 85 Mio. Dušan Vlahović

Alter: 22

Verein: Juventus Turin

Nationalität: Serbien

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 85 Mio. Harry Kane

Alter: 28

Verein: Tottenham Hotspur

Nationalität: England

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 90 Mio. Mohamed Salah

Alter: 30

Verein: FC LIverpool

Nationalität: Ägypten

Position: Rechtsaußen

Marktwert: 90 Mio. Phil Foden

Alter: 22

Verein: Manchester City

Nationalität: England

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 90 Mio. Vinicius Junior

Alter: 22

Verein: Real Madrid

Nationalität: Brasilien

Position: Linksaußen

Marktwert: 100 Mio. Erling Haland

Alter: 21

Verein: Manchester City

Nationalität: Norwegen

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 150 Mio. Kylian Mbappé

Alter: 23

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Frankreich

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 160 Mio.

Ob de Ligt am Montag auch gemeinsam mit seiner neuen Mannschaftskollegen in die USA fliegt, ist ungewiss. Der Tross des Bayern München">FC Bayern soll um 14.00 Uhr vom Flughafen in München nach Washington abheben. Der deutsche Rekordmeister spielt dort am Dienstag (Ortszeit) gegen den MLS-Klub DC United, am Samstag in Green Bay gegen Manchester City. De Ligt würde allerdings so bald wie möglich nachfliegen.

De Ligt ist der vierte Neuzugang der Münchner für die kommende Spielzeit. Zuvor hatten sie bereits Weltstar Sadio Mane vom FC Liverpool (32 Millionen Euro plus Boni) sowie von Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch (18,5 plus Boni) und Noussair Mazraoui (ablösefrei) unter Vertrag genommen.

Die Planungen sind damit aber allem Anschein nach noch nicht abgeschlossen. Mit Stade Rennes verhandeln die Münchner noch über einen Transfer des 17 Jahre alten Sturm-Talents Mathys Tel, er soll 25 Millionen kosten. Interesse besteht auch nach wie vor an Konrad Laimer vom Ligakonkurrenten RB Leipzig.

De Ligt ist zunächst der zweitteuerste Transfer in der Geschichte des Bayern München">FC Bayern. Mehr Geld hatten die Münchner nur für Abwehrspieler Lucas Hernandez ausgegeben: Den französischen Weltmeister verpflichteten sie 2019 für die feste Ablösesumme von 80 Millionen Euro. De Ligt, an dem der deutsche Rekordmeister damals ebenfalls interessiert war, wechselte zur gleichen Zeit für 85 Millionen Euro zu Juventus Turin.