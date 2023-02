DFB-Präsident Neuendorf und Sportchef Völler werden am Mittwoch im Sportausschuss des Deutschen Bundestages das WM-Debakel in Katar aufarbeiten.

Berlin (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportchef Rudi Völler werden am Mittwoch im Sportausschuss des Deutschen Bundestages das WM-Debakel in Katar aufarbeiten. Der Nachbericht zur Fußball-WM steht als Tagesordnungspunkt 1 auf der Liste der öffentlichen Ausschussberatung in Berlin.

Zuvor hatte CDU-Politiker Fritz Güntzler den späten Termin kritisiert. Nach dieser verkorksten WM gebe es viel zu bereden. Er verstehe deshalb nicht, dass der DFB-Präsident nicht dem erneuten Wunsch aller Fraktionen entspreche und zeitnah nach der WM in den Sportausschuss komme, hatte Güntzler dem RedationsNetzwerk Deutschland (RND) gesagt. Auch der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Ullrich hatte in einem Brief an Neuendorf auf dessen Besuch in Berlin gedrängt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte das erneute Vorrunden-Aus bei einer WM aber erst intern aufarbeiten. Als Folge der Enttäuschung in Katar wurde Völler nach der Trennung von Oliver Bierhoff zum Direktor der A-Nationalmannschaft.