1. FC Köln vs. BVB: Noten und Einzelkritik

Giovanni Reyna - Note: 3,0

Agierte in den ersten Minuten noch fahrig und gab die Bälle teilweise zu schnell her. Fand sich mit der Zeit besser in die Partie ein und nahm auch die Zweikämpfe voll an. Drehte nach der Pause am Ball ebenfalls auf. War dann einer der spielfreudigsten Dortmunder, auch wenn er oftmals den letzten Pass nicht perfekt spielte.