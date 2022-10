1. FC Köln vs. BVB: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Jan Huebner



Raphael Guerreiro - Note: 3,5

Bot praktisch in allen Spielfeldteilen hochwertige Lösungen am Ball an. Sorgte für die nötigen Verlagerungen im Spielaufbau und brachte im letzten Drittel mit feinem Fuß mehrfach den letzten Pass an. In der Defensive derweil sehr anfällig. Deckte vor dem Ausgleich nicht konsequent mit durch.