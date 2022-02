© imago images/Hans Blossey



Deutschlands größtes Fußballstadion ...

... steht an der Strobelallee im Dortmunder Westen und bietet bei Bundesligaspielen 81.365 Zuschauern Platz. Anlässlich des Spatenstichs am 18. Oktober 1971, vor nunmehr 50 Jahren, blicken wir zurück auf die ereignisreiche Geschichte der Heimspielstätte des BVB, die schließlich am 2. April 1974 eröffnet wurde.