Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik

MITTELFELD: Ansgar Knauff - Note 4,0

Kam über die gesamte Spielzeit nicht so recht in Fahrt. Dribbelte sich in regelmäßigen Abständen an Betis' Außenverteidiger Ruibal fest. Dass offensiv wenig zusammenlief, glich die BVB-Leihgabe immerhin mit engagierter Arbeit gegen den Ball aus.