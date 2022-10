© IMAGO/Eibner



BVB bei Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik

Nach erfolgreichen Spielen in der Königsklasse trafen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Samstagabend im Top-Spiel in der Bundesliga aufeinander. In einer Partie, in der Frankfurt letztlich mehr Spielanteile hatte, sicherte sich der BVB dank der besseren Chancenverwertung und einer überragenden Torhüterleistung einen knappen 2:1-Erfolg. Alle Akteure in der Einzelkritik: