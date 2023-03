© IMAGO/Laci Perenyi



ANGRIFF: Sébastien Haller (bis 77.) - Note: 4,0

Wurde in der Spitze häufig mit langen Bällen gesucht und konnte sich mit guter Quote behaupten. War so an einigen vielversprechenden Kombinationen beteiligt. Tauchte selbst aber kaum einmal gefährlich vor dem Tor auf.