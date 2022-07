© IMAGO/Kirchner-Media



Nico Schlotterbeck - Note: 2,0

Ging mitunter hohes Risiko in seinen direkten Duellen, war aber in all diesen Situation zuerst am Ball. Verlor im gesamten Spiel überhaupt nur einen Zweikampf. Deutete zumindest im Ansatz an, dass er mit seinen langen Bällen auch eine Waffe in der Offensive sein kann.