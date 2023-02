© IMAGO/Fotostand



Márton Dárdai - Note 4,0

Fiel in der Hertha-Abwehr etwas ab. Brachte sich durch technische Unsauberkeiten zu häufig selbst in Bedrängnis. Spielte dafür mitunter schöne, öffnende Pässe in die Tiefe - so etwa vor Niederlechners Großchance auf den Ausgleich (51.).