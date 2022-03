BVB vs. Mainz 05: Noten und Einzelkritik

© imago images/Christian Schroedter



Marin Pongracic - Note: 3,5

Leistete sich in der Anfangsphase mehrere größere Fehler und hatte Glück, dass Can absicherte. Stabilisierte sich in der Folge aber deutlich und fing dann viele Bälle ab. Blieb gerade mit dem Ball am Fuß allerdings wackelig und steigerte sich nach Fouls viel zu sehr in Rudelbildungen hinein.