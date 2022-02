BVB vs. Rangers FC: Noten und Einzelkritik

© imago images/Sven Simon



Nico Schulz (ab 55.) - Note 4,5

Sollte retten, was nicht mehr zu retten war. Verstrickte sich in der eigenen Hälfte in unnötige Dribblings, wirkte auch in den Zweikämpfen nicht sattelfest. Brachte immerhin einen harmlosen Volleyschuss zustande (76.).