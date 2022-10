BVB vs. VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/RHR-Foto



Giovanni Reyna (bis 66.) - Note: 2,0

Präsentierte sich zumindest phasenweise wieder in seiner alten Form, die er vor der langen Leidenszeit hatte. Zwar gelang ihm nicht alles am Ball, in den wichtigen Momenten traf er aber fast immer die richtigen Entscheidungen. War in der Entstehung des Führungstreffers am Ball beteiligt. Besorgte den dritten BVB-Treffer zudem mit feiner Technik (44.).