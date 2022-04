BVB vs. VfL Wolfsburg: Noten und Einzelkritik

© imago images/Sven Simon



Jude Bellingham - Note: 3,0

Wirkte in der Anfangsphase erstaunlich zahnlos in seinen direkten Duellen und fiel auch sonst beim Vollgas-Fußball der Kollegen zunächst ab. Verzettelte sich wiederholt bei seinen Dribblings, seine Steckpässe in die Tiefe kamen ebenfalls zu selten an. Drehte nach der Pause auf und war einer der Hauptgründe dafür, dass der BVB am Drücker blieb.