Daniel Theis - Note 2,0

Der NBA-Star war insbesondere am defensiven Ende ein Anker für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Sensation gegen Griechenland war er mit 16 Punkten und 13 Rebounds einer der Garanten für den Einzug in das Halbfinale. Obwohl er offensiv in manchen Phasen unglücklich agierte, war seine Teilnahme trotz der Verletzungsproblematik wichtig.