Valtteri Bottas (Alfa Romeo/46 Punkte) - Note 2,0

In den letzten sieben Rennen war gleich viermal der Wurm drin, was jedes Mal an technischen Problemen am Alfa Romeo lag. Das überaus positive Gesamtbild der Bottas-Saison kann das also nicht trüben. Der Finne bleibt der dominierende Mann im hinteren Mittelfeld. Wie gut Bottas in diesem Jahr ist, zeigt der Vergleich mit Teamkollege Zhou. Der Routinier hat fast acht Mal so viele Punkte wie der Rookie geholt (46:6).