© IMAGO/Sven Simon



Marco Reus - Note: 3,5

Als Kapitän nicht mehr unumstrittener Stammspieler. Nahm seine kleinere Rolle aber ohne Murren an und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Baute von der Torausbeute her ab, brachte als Joker aber regelmäßig frischen Wind in die Partien.