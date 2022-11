© IMAGO/Motorsport Images



Das ist das Formel-1-Fahrerfeld 2023

Williams war das letzte Formel-1-Team, das noch ein Cockpit für die neue Saison zu vergeben hatte. Dieses sicherte sich der US-Amerikaner Logan Sargeant. Mick Schumacher wird damit definitiv im kommenden Jahr nicht als Stammfahrer in der Königsklasse fahren. Ein Pilot hält aber die deutsche Fahne hoch. Diese 20 Fahrer gehen 2023 in der F1 an den Start: