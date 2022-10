© IMAGO/Treese



Das ist der BVB-Kader für die Champions League

Am Mittwochabend (21 Uhr) tritt Borussia Dortmund im richtungsweisenden Gruppenspiel der Champions League beim FC Sevilla an. Mit einem Sieg in Andalusien könnte der BVB einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Doch mit Marco Reus, Mats Hummels, Marius Wolf und Gio Reyna fehlen wichtige Spieler. Das ist der BVB-Kader für die Champions League: