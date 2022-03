Das ist der DFB-Kader für den Testspiel-Doppelpack

Mit der Nominierung seines Premieren-Kaders 2022 auf dem Weg zur WM in Katar hat Bundestrainer Hansi Flick erste Antworten darauf gegeben, wer sich Hoffnungen auf das große Turnier am Jahresende machen darf. Für Flick und das DFB-Team stehen in den kommenden Tagen die Testspiele gegen Israel (am 26.3. in Sinsheim) und gegen die Niederlande (am 29.3. in Amsterdam) an. Diesen Kader hat der Bundestrainer nominiert. Mit dabei zwei Überraschungen im Mittelfeld: