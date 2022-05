© IMAGO/foto2press



Niklas Süle (FC Bayern)

In Dortmund wird Schlotterbeck in der Abwehrzentrale neben seinem DFB-Teamkollegen Niklas Süle auflaufen. Der 26-Jährige überzeugte in seiner letzten (und vielleicht sogar besten) Saison im Bayern-Trikot und war konstantester Innenverteidiger des Rekordmeisters. In dieser Form hinterlässt der künftige BVB-Profi eine große sportliche Lücke in München.