Das Länderspiel-Zeugnis der deutschen Nationalmannschaft

Nico Schlotterbeck - Note: 3,0

Darf sich endlich Nationalspieler nennen, Flick brachte ihn gar in beiden Begegnungen von Beginn an. Beim Debüt gegen Israel noch wechselhaft, vielen starken Pässen standen fahrige Abwehr-Aktionen und ein leichtfertig verursachter Elfmeter gegenüber. In Amsterdam dann aber in Freiburg-Form, verhinderte mit einer tollen Aktion auf der Linie einen sicheren Gegentreffer. Darf im Juni wohl wiederkommen.