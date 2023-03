© IMAGO/Schüler



Thilo Kehrer (West Ham United) - Note 5,5

Knüpfte im Nationaltrikot nahtlos an seine überwiegend schwachen Leistungen in England an. Nach einer späten Einwechslung gegen Peru rückte Kehrer gegen Belgien in die erste Elf - und ging komplett unter. Wurde von Gegenspieler Lukaku komplett dominiert, kam bei allen drei Gegentoren zu spät. In dieser Verfassung kein Thema für die DFB-Auswahl.