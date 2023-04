© IMAGO/USA TODAY Network



10. Richard Sherman (2011 - Runde 5, Pick 184)

Trotz einer erfolgreichen College-Karriere wurde Sherman erst in Runde 5 gezogen. In Seattle war er dann Teil der legendären 'Legion of Boom', die für ihre harten Defensivleistungen bekannt war. Neben mehreren Pro-Bowl- und All-Pro-Nominierungen schaffte es Sherman mit den Seahawks in zwei Super Bowls, wovon er einen gewinnen konnte.