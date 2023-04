© This content is subject to copyright.



Platz 20: George Foreman (Schwergewicht) Der Olympiasieger von 1968 fuhr in 81 Kämpfe satte 76 Siege (68 durch K.o.) ein. 1994 wurde er zwanzig Jahre nach seinem Titel von 1974 ein zweites Mal Weltmeister - mit 45 Jahren. Unterlag Muhammed Ali 1974 im legendären 'Rumble in the Jungle'.