Red Bull - 5 Titel

Zwischen 2010 und 2013 waren die Österreicher schlichtweg nicht zu schlagen. Red Bull sicherte sich in diesem Zeitraum vier Doubles (Fahrer- und Team-WM) in Folge und ließ die Konkurrenz ganz alt aussehen. Profiteur war vor allem Sebastian Vettel, der sich in jenen Jahren zum vierfachen Weltmeister krönte. Auf den fünften Titel musste Red Bull bis Ende 2022 warten. Unter Zweifach-Weltmeister Max Verstappen war es vier Rennen vor Schluss so weit.