Gewinner: Emre Can

Can wuchs immer mehr in die Rolle des Anführers, die für ihn vorgesehen ist, hinein. Der Nationalspieler bestach als harter Zweikämpfer und leidenschaftlicher Motivator - und das zumeist in genau dem richtigen Maß. Die Mentalitätsdebatte ist auch dank Can im Laufe der Rückrunde völlig verpufft.