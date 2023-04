© IMAGO/Marco Canoniero



Victor Osimhen (SSC Neapel)

Spätestens in dieser Saison hat sich der ehemalige Wolfsburg-Flop in den Fokus der europäischen Top-Teams gespielt. Angeblich soll sich der Nigerianer einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen können. Das Paket aus Ablöse und Gehalt könnte einem möglichen Deal am Ende allerdings im Weg stehen.