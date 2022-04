Das wechselhafte Leben von Boris Becker

© imago images/Thomas Exler



Der letzte große Titel

Bei den Australian Open holt Becker im Jahr 1996 seinen letzten Grand-Slam-Titel. Im Finale von Melbourne bezwingt er Michael Chang mit 6:2, 6:4, 2:6 und 6:2. Es ist sein zweiter Erfolg in Down Under nach 1991. Insgesamt stehen 49 Turniersiege im Einzel und 15 im Doppel in Beckers Vita.