Alex Albon (Williams) - Note 2,0

In einem unterlegenen Auto muss man jede noch so kleine Chance nutzen - und genau das tat der Rückkehrer in Melbourne und Miami, als er sensationell in die Punkte fuhr und die Top 10 in der Toskana nur hauchdünn verpasste. Der Thailänder bewegt den FW44 konstant am Limit, ohne sich große Fehler zu leisten. Viel besser geht es kaum.