© imago images/photoarena/Eisenhuth



MITTELFELD: Joshua Kimmich - Note: 4,5

Bekam nicht die gewohnte Linie in sein Spiel. Wurde am Ball teilweise energisch gestört, ließ kreative Impulse deshalb über weite Strecken komplett vermissen. Streute fast nie seine hohen Flugbälle auf die Außenbahnen ein. In der Rückwärtsbewegung ebenfalls zu zahnlos in der Konterabsicherung.