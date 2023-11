© IMAGO/Nico Herbertz



Deutschland verliert in Österreich: Noten und Einzelkritik

Am Dienstagabend setzte es für die deutsche Nationalmannschaft den nächsten schweren Rückschlag. Gegen Österreich war das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in allen Belangen unterlegen und verlor verdient mit 0:2. Alle DFB-Stars in der Einzelkritik: