Deutschland vs. Niederlande: Noten und Einzelkritik

David Raum (bis 86.) - Note: 3,0

Wurde von Dumfries defensiv deutlich mehr gefordert als noch gegen Israel. Geriet dort in der zweiten Hälfte teilweise an seine Grenzen und machte vor dem 1:1 einen entscheidenden Fehler. Sorgte in der Offensive dafür wieder für viel Alarm. Spielte seine beste Chance aber nachlässig aus (47.). In der Konterabsicherung mit viel Einsatz.