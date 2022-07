© imago images/Revierfoto



Lina Magull (FC Bayern) (bis 63.) - Note: 2,5

Setzte sich mit klugen Laufwegen aus dem Mittelfeld wiederholt stark in die Spitze ab. Sorgte in den freien Räumen dann für gefährliche Szenen. Nutzte ihre einzige Chance eiskalt zur Führung (26.). Tauchte ansonsten aber zwischenzeitlich stark ab. In der Rückwärtsbewegung auch nur in Ansätzen in Topform.