Linda Dallmann (bis 76.) - Note: 2,0

War eine der aktivsten DFB-Spielerinnen und setzte ihre Kolleginnen immer wieder gut in Szene. Auch in der Rückwärtsbewegung sehr aufmerksam. Hätte in der ersten Hälfte mehr draus machen können, als Torhüterin Talaslahti schon am Boden lag.