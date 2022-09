© 2018 Getty Images



'So wie wenn man in der Kreisklasse aufsteigt, nur vielleicht ein bisschen gedämpfter.' (Thomas Müller über die Feierlichkeiten nach dem Sieg in Augsburg, mit dem sich der FC Bayern am 29. Spieltag der Saison 2017/2018 vorzeitig die 28. Meisterschaft sicherte)