© IMAGO/Uwe Kraft



Die Bundesliga-Formtabelle

Der FC Bayern rangiert in der Bundesliga weiterhin an der Spitze. Dennoch ist der Rekordmeister nicht die formstärkste Mannschaft, wenn man sich die letzten fünf Partien im deutschen Oberhaus anschaut. Und auch der BVB, obwohl in 2023 noch kein Spiel verloren, thront in diesem Ranking nicht ganz oben. Hier kommt die Bundesliga-Formtabelle vom 20. bis 25. Spieltag: