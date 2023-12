© IMAGO/Team 2



Die Bundesliga-Jahrestabelle 2023

Das Bundesliga-Jahr 2023 ist mit dem 16. Spieltag zu Ende gegangen. An der Spitze thront wieder einmal der FC Bayern, der sich den Platz an der Sonne aber nur hauchzart sichert. Die Jahrestabelle in aufsteigender Reihenfolge: