MITTELFELD: Lucas Tousart (Hertha BSC)

Das Berliner Mittelfeld war in dieser Saison eine einzige Baustelle. Tousart war mittendrin. Der Franzose trat weder als Lenker noch als Denker in der Zentrale auf. In Zweikämpfen ließ er sich regelmäßig den Schneid abkaufen, seine Pässe landeten in mehr als der Hälfte der Fälle nicht bei seinen Mitspielern. Dass die Alte Dame in die Relegation muss, muss auch er sich ankreiden.