© IMAGO/osnapix



Die irre Rekordserie von Edin Terzic beim BVB

Edin Terzic als Trainer bei Borussia Dortmund ist eine absolute Erfolgsstory auf und neben dem Platz. Mit dem 3:1 Erfolg beim SC Freiburg, seinem neunten in der Bundesliga in Folge, löste er sogar Jürgen Klopp als BVB-Trainer mit der saisonübergreifend längsten Siegesserie ab. So lief Terzics irre Rekord-Serie: