Platz 4: Mathys Tel (FC Bayern) - 17 Jahre, 136 Tage

Im Sommer 2022 investierte der FC Bayern rund 20 Millionen Euro in den jungen Stürmer von Stade Rennes. Nachdem Tel bereits in der 1. Runde des DFB-Pokal traf, gelang ihm am 6. Spieltag gegen den VfB Stuttgart der Führungstreffer für die Münchner. Mit 17 Jahren und 136 Tagen ist er der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte des FC Bayern.