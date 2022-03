© IMAGO/Motorsport Images



Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 8 Punkte

Kollision mit Lance Stroll in Brasilien (2), Kollision mit Sebastian Vettel in Saudi-Arabien (2), zweimal Überfahren der Boxeneinfahrtslinie in Spielberg (je 1), Tracklimits in Imola (1), Blockieren von Valtteri Bottas in Spielberg (1)