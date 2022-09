© IMAGO/Schüler



Die Top-Nationalelf der Nicht-Nominierten

Zahlreiche namhafte Akteure haben es im September 2022 nicht in den letzten Kader der deutschen Nationalmannschaft vor der Winter-WM in Katar geschafft. Aus den Stars von BVB, Eintracht Frankfurt und Co., die von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert wurden, lässt sich eine prominente Elf formen: