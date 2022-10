© 2007 Getty Images



2007 - Hoeneß' Wutausbrch

'Eure Scheißstimmung! Da seid ihr doch für verantwortlich, und nicht wir', wütete Hoeneß mit hochrotem Kopf. 'Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich, wer euch das alles finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen!' Beckenbauers Interventionsversuche schlugen fehl.