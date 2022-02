© imago sportfotodienst



Diese Schumi-Rekorde jagt Lewis Hamilton

Lewis Hamilton schickt sich in der Saison 2022 erneut an, seinen achten WM-Titel in der Formel 1 einzufahren. Damit würde der Brite F1-Legende Michael Schumacher überholen, der sich sieben Mal die Krone in der Königsklasse des Motorsports aufsetzte. Doch nicht nur diese Bestmarke könnte der Mercedes-Pilot knacken.