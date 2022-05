© IMAGO/Shutterstock



Darwin Núnez (Benfica) - Vertrag bis 2025

Auch Darwin Núnez soll im Fokus vom BVB und FC Bayern stehen. Der 22 Jahre alte Uruguayer glänzt in dieser Saison mit 38 Torbeteiligungen (34 Treffer, 4 Assists) in 41 Pflichtspielen. Der große Haken: Núnez besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro. Benfica wäre wohl zu Verhandlungen bereit, ruft aber mindestens 50 Millionen Euro auf.