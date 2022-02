© imago images/GEPA pictures



Christoph Freund

Wird im Top-Fußball ein Managerposten frei, dauert es selten lange, bis der Name Christoph Freund fällt - so auch in Gladbach. Freund überzeugt seit 2006 als Sportboss bei RB Salzburg und zauberte reihenweise neue Stars aus dem Hut. Der Podcast 'Fohlenfutter' hat Freund zum Topfavoriten auserkoren, sollte man in Gladbach erneut einen Manager vom Typen Eberl suchen.